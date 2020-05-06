Телефонные мошенники обманули брянцев на 1,6 миллионов рублей за неделю

6 Май 2020 2020-05-06T18:21:59+03:00

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Больше 1,6 миллионов рублей перевели телефонным мошенникам жители Брянской области только за одну неделю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 6 мая.

Всего от потерпевших поступило 29 заявлений. Суммарно обманутые брянцы пополнили кошельки мошенников на 1618600 рублей.

- В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков, - говорят в полиции. - Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника и ее баланс. Впоследствии потерпевшие добровольно передавали неизвестным код из смс-сообщений и лишались своих сбережений.

На такой преступной схеме попались 27 человек. В общей сложности они «подарили» мошенникам 1588200 рублей.

В двух других случаях обманывали брянцев, разместивших объявления на специализированных сайтах. «Покупатели» соглашались на запрашиваемую сумму, после чего спешили перевести деньги за товар. Попутно они уточняли данные карты и получали доступ к их счетам. По такой схеме пострадали 28-летний житель Бежицкого района Брянска и 19-летняя девушка из Клинцов. Они обогатили мошенников на 15400 и 15 тысяч рублей соответственно.

По данным фактам полицейские проводят проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU