2020-05-06T16:36:14+03:00
Общество

Брянская область вышла на 7 место по числу победивших COVID-19

Полсотни брянцев выписали накануне
Анна ЛЕВКИНА
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Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области достигло 369 человек.Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области достигло 369 человек.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области достигло 369 человек. Это седьмой результат по России, сообщают в региональном оперштабе.

За последние сутки в Брянской области выздоровели 56 пациентов с диагнозом "COVID-19". Их контрольные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Их отпустили домой.

Сейчас Брянская область находится на 7 месте общероссийского рейтинга по успешности борьбы с коронавирусом. Больше излечившихся только – в Москве (8458), Московской области (611), Санкт-Петербурге (1532), Нижегородской области (422), Краснодарском крае (467) и Республике Марий Эл (458).

Суммарно за сутки в России от коронавируса выздоровели 1447 человек. Прирост этой категории составил 8%. А всего с начала пандемии излечились 21370 пациентов.

Напомним, на утро 6 мая в Брянской области подтверждено 1367 случаев заражений коронавирусной инфекцией. В "лидерах" находятся Брянск, Сельцо и Дятьковский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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