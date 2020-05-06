Сдачу ЕГЭ в Брянской области могут сдвинуть на более поздний срок

6 Май 2020 2020-05-06T15:03:35+03:00

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Старт кампании по сдаче единого государственного экзамена в России могут сдвинуть на более поздний срок. Об этом заявили в пресс-службе Министерства просвещения РФ. Решение примут после 12 мая, а повлияет на него эпидемиологическая остановка в стране.

Пока старт кампании ЕГЭ-2020 назначен на 8 июня.

- Во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников, - говорит глава Минпросвещения Сергей Кравцов. - О точных датах проведения ЕГЭ говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенно.

Кстати, в конце апреля об особенностях сдачи ЕГЭ 2020 года в регионе рассказывала директор облдепартамента образования и науки Елена Егорова. Она допускала перенос сдачи экзаменов на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. И уточняла, что решение будут принимать на федеральном уровне. Также специалист отмечала, что вариант с дистанционной сдачей ЕГЭ не рассматривают. Ведь выпускники должны показать свои истинные знания. А для этого необходимы наблюдатели, камеры видеонаблюдения и регламент в целом.

Добавим, по последним данным в Брянской области зарегистрировано 1367 случаев коронавирусной инфекции. 369 человек выздоровели, 14 – умерло.

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ИСТОЧНИК KP.RU