В Суражском районе впервые зарегистрировали коронавирус
В Суражском районе Брянской области впервые зарегистрировали случай заболевания коронавирусом. По официальным данным операштаба на утро среды, 6 мая, в районе пока один заболевший.
В Брянской области коронавирусом охвачены пять городов и 25 районов. Больше всего заболевших в Брянске, Сельцо, Дятьковском, Брянском и Карачаевском районах.
«Чистая» зона осталась всего одна - Гордеевский район.
Общее число зарегистрированных случаев в регионе - 1367. Выздоровели от коронавируса 369 человек, умерло – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU