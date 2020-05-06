2020-05-06T12:15:01+03:00
Общество

Общее число брянских CОVID-пациентов достигло 1367

Анна ЛЕВКИНА
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В Брянске заразились коронавирусом 36 человек за сутки.В Брянске заразились коронавирусом 36 человек за сутки.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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1367 случаев заражений коронавирусной инфекцией подтвердили в Брянской области по состоянию на утро среды, 6 мая. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Новых заражений COVID-19 – 80.

Наибольшее число заболевших – в Брянске. Здесь за сутки опасный диагноз подтвердили 36 жителям. Общее число заболевших составило 662. На втором месте по числу COVID-положительных – город Сельцо. Там насчитывается 129 пациентов (+3). Третью строчку занимает Дятьковский район с 88-ю заболевшими (+4).

Кроме того, 9 случаев за сутки подтвердили Карачевском районе, 7 – в Мглинском, по 4 – в Дятьковском и Брянском районах, по 3 – городах Сельцо и Фокино. В трех районах по два новых COVID-пациента: в Трубчевском, Жуковском и Почепском. Ну и наконец, минимальную прибавку зафиксировали в Новозыбкове и семи районах (Унечском, Погарском, Севском, Навалинском, Рогнединском, Клетнянском, Суражском).

Всего с начала пандемии в регионе провели 18322 тестов на COVID-19.

Сейчас Брянская область занимает 11 место в России по числу заболевших. Суточный прирост заболевших составил 7%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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