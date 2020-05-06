За сутки в Брянской области подтвердили 80 случаев коронавируса
80 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Брянской области за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 1367 человек. Накануне в местных лабораториях провели 842 теста на «COVID-19». Таковы официальные данные регионального оперштаба на утро среды, 6 мая.
Больше всего новых случаев инфекции обнаружили у жителей областного центра (36). Также в "лидерах" оказались Карачевский и Мглинский районы: прирос 9 и 7 случаев соответственно.
Впервые коронавирус выявили в Суражском районе. Таким образом, чистая зона в регионе теперь всего одна. Это Гордеевский район.
За последние 24 часа из инфекционных госпиталей выписали 56 пациентов. Всего брянские медики вылечили уже 369 человек. Умерших от коронавируса у нас, по-прежнему, 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU