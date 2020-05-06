В Брянске на Почтовой столкнулись грузовое такси и легковушка

6 Май 2020 2020-05-06T10:05:43+03:00

Официальная информация о ДТП пока не поступала

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Грузовое такси и легковушка столкнулись в Бежицком районе Брянска утром в среду, 6 мая. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло на улице Почтовой. Участниками происшествия стали грузовая "ГАЗель" и "Лада Приора".

Информацию об аварии разместили очевидцы в социальной сети "ВКонтакте" (сообщество "ЧП и ДТП Брянск"). Автор приложил к посту фотографии. С его слов, "ГАЗель" - это грузовое такси. К месту аварии оперативно выезжали спасатели, полицейские и медики. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. В большей степени досталось легковому.

Есть ли пострадавшие среди людей – пока неизвестно. Официальная информация об инциденте из ГИБДД пока не поступала. Между тем, по неподтвержденным данным, тяжелые травмы получил водитель "Приоры". Его госпитализировали.

Кстати, днем ранее – во вторник, 5 мая – в Брянской области не было дорожных аварий с пострадавшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU