В Брянской области начинаются суды над нарушителями самоизоляции
Брянцам начали приходить повестки в суд за нарушение режима самоизоляции.Фотографии одного из таких уведомлений опубликовали в социальных сетях 5 мая.
Напомним, штрафовать брянцев стали в начале апреля. Сначала полицейские проводили разъяснительные беседы о необходимости оставаться дома. Затем правоохранители начали действовать жестче. Теперь пропуска проверяют и у пешеходов, и у автомобилистов.
Теперь нарушителей действующего режима теперь ждут в суде.
Фото: vk.com, "Подслушано Брянск"
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ИСТОЧНИК KP.RU