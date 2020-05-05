В Брянской области начинаются суды над нарушителями самоизоляции

5 Май 2020 2020-05-05T16:36:04+03:00

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Брянцам начали приходить повестки в суд за нарушение режима самоизоляции.Фотографии одного из таких уведомлений опубликовали в социальных сетях 5 мая.

Напомним, штрафовать брянцев стали в начале апреля. Сначала полицейские проводили разъяснительные беседы о необходимости оставаться дома. Затем правоохранители начали действовать жестче. Теперь пропуска проверяют и у пешеходов, и у автомобилистов.

Теперь нарушителей действующего режима теперь ждут в суде.

Фото: vk.com, "Подслушано Брянск"

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ИСТОЧНИК KP.RU