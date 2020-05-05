2020-05-05T15:54:58+03:00
Общество

В Брянскую область вернулись восемь туристов из Таиланда

Наших земляков привезли спецавтобусом из столичного аэропорта
Мария Дедкова
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Фото: оперативный штаб Брянской областиФото: оперативный штаб Брянской области
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В Брянскую область вернулись восемь туристов из Таиланда. Их привезли спецавтобусом из столичного аэропорта в сопровождении машины медицины катастроф.

Брянцы были вынуждены оставаться за границей из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом. Самолет вылетел из Бангкока утром в понедельник, 4 мая.

По уточненным данным МИДа в Россию прилетели не 22, а 8 брянцев.

По прилету каждый из них получил предписание Роспотребнадзора соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней, сообщают в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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