В Брянскую область вернулись восемь туристов из Таиланда
В Брянскую область вернулись восемь туристов из Таиланда. Их привезли спецавтобусом из столичного аэропорта в сопровождении машины медицины катастроф.
Брянцы были вынуждены оставаться за границей из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом. Самолет вылетел из Бангкока утром в понедельник, 4 мая.
По уточненным данным МИДа в Россию прилетели не 22, а 8 брянцев.
По прилету каждый из них получил предписание Роспотребнадзора соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней, сообщают в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU