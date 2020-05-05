2020-05-05T15:27:41+03:00
Происшествия

На трассе в Дятьковском районе пьяный автомобилист устроил ДТП: пострадал ребенок

11-летнего мальчика с травмами головы госпитализировали
Мария Дедкова
Поделиться:
По факту ДТП полиция проводит проверку.По факту ДТП полиция проводит проверку.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Дятьковском районе опрокинулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 мая около 16.10 на 32-м километре автодороги "Брянск-Дятьково", сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пьяный водитель за рулем "Рено Логан" не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В ДТП 37-летний автомобилист ушиб плечо и сломал палец. Медики осмотрели его и отпустили домой.

А вот 11-летний пассажир получил травму головы, сотрясение мозга и ушибы. Ребенка госпитализировали в Брянскую городскую больницу № 1.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер дятьковский спортсмен Иван Сысоев
Фейерверк на 9 Мая в Брянске пройдет на Кургане Бессмертия
В Брянской области начинаются суды над нарушителями самоизоляции
В Брянскую область вернулись восемь туристов из Таиланда
На трассе в Дятьковском районе пьяный автомобилист устроил ДТП: пострадал ребенок
В Брянске коронавирусом заразились 15 человек
Еще двое брянцев с коронавирусом умерли в больнице
В Брянской области за сутки выявили 37 новых пациентов с коронавирусом
В Бежице легковушка провалилась в яму
В Брянске проверили автобусы и маршрутки в поисках нарушителей самоизоляции
Брянским врачам скорой помощи передали наборы к чаю
В Брянске ограничат движение на мосту через Болву
В Брянске вновь попал на видео потоп у Бежицкого рынка
В Брянскую область вернутся 22 туриста из Таиланда
В Брянске с 7 мая можно будет сделать платный анализ на коронавирус