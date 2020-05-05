На трассе в Дятьковском районе пьяный автомобилист устроил ДТП: пострадал ребенок

5 Май 2020 2020-05-05T15:27:41+03:00

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В Дятьковском районе опрокинулась иномарка. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 мая около 16.10 на 32-м километре автодороги "Брянск-Дятьково", сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, пьяный водитель за рулем "Рено Логан" не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

В ДТП 37-летний автомобилист ушиб плечо и сломал палец. Медики осмотрели его и отпустили домой.

А вот 11-летний пассажир получил травму головы, сотрясение мозга и ушибы. Ребенка госпитализировали в Брянскую городскую больницу № 1.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU