В Брянске коронавирусом заразились 15 человек
В Брянске коронавирус обнаружили еще у 15 человек. К 5 мая число заболевших составило 626 человек. Такие данные приводит оперативный штаб региона по предотвращению распространения коронавируса.
В регионе город считается лидером по количеству заболевших. Помощь пациентам с COVID-19 оказывают в четырех медучреждениях: Брянской областной больнице, областном госпитале для ветеранов войн, в городских больницах №2 и №4.
Напомним, всего в области заболели 1287 человек. 313 вылечились, а 14 - скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU