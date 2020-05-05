В Брянске коронавирусом заразились 15 человек

5 Май 2020 2020-05-05T14:01:57+03:00

Всего в городе 626 заболевших

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В Брянске коронавирус обнаружили еще у 15 человек. К 5 мая число заболевших составило 626 человек. Такие данные приводит оперативный штаб региона по предотвращению распространения коронавируса.

В регионе город считается лидером по количеству заболевших. Помощь пациентам с COVID-19 оказывают в четырех медучреждениях: Брянской областной больнице, областном госпитале для ветеранов войн, в городских больницах №2 и №4.

Напомним, всего в области заболели 1287 человек. 313 вылечились, а 14 - скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU