2020-05-05T13:32:16+03:00
Общество

Еще двое брянцев с коронавирусом умерли в больнице

Общее число жертв COVID-19 достигло 14
Мария Дедкова
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Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти брянцев не удалось.Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти брянцев не удалось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области 5 мая подтвердили гибель еще двух пациентов с коронавирусом.

Из жизни ушли 56-летняя женщина и 79-летний мужчина.

Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти брянцев не удалось.

Теперь общее число умерших достигло 14 человек, сообщают в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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