Еще двое брянцев с коронавирусом умерли в больнице
Общее число жертв COVID-19 достигло 14
Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти брянцев не удалось.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области 5 мая подтвердили гибель еще двух пациентов с коронавирусом.
Из жизни ушли 56-летняя женщина и 79-летний мужчина.
Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти брянцев не удалось.
Теперь общее число умерших достигло 14 человек, сообщают в оперативном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU