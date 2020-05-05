Еще двое брянцев с коронавирусом умерли в больнице

5 Май 2020 2020-05-05T13:32:16+03:00

Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти брянцев не удалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянской области 5 мая подтвердили гибель еще двух пациентов с коронавирусом.

Из жизни ушли 56-летняя женщина и 79-летний мужчина.

Несмотря на все усилия врачей, из-за сопутствующих тяжелых хронических заболеваний спасти брянцев не удалось.

Теперь общее число умерших достигло 14 человек, сообщают в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU