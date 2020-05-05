В Брянской области за сутки выявили 37 новых пациентов с коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T10:57:28+03:00

На третье место вновь вышел Дятьковский район. Здесь заболели 84 человека. За сутки 9 новых случаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

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37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Брянской области за последние сутки. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составляет 1287.

Больше всего заболевших в Брянске. Здесь за день диагноз поставили еще 15 человекам. На втором месте Сельцо. В городе зафиксировали четыре заразившихся. Теперь их число составляет 126.

На третье место вновь вышел Дятьковский район. Здесь заболели 84 человека. За сутки 9 новых случаев.

К сожалению, стало известно о смерти еще двух брянцев с коронавирусом. С начала эпидемии в регионе скончались уже 14 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU