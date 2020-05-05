В Брянской области за сутки выявили 37 новых пациентов с коронавирусом
37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Брянской области за последние сутки. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составляет 1287.
Больше всего заболевших в Брянске. Здесь за день диагноз поставили еще 15 человекам. На втором месте Сельцо. В городе зафиксировали четыре заразившихся. Теперь их число составляет 126.
На третье место вновь вышел Дятьковский район. Здесь заболели 84 человека. За сутки 9 новых случаев.
К сожалению, стало известно о смерти еще двух брянцев с коронавирусом. С начала эпидемии в регионе скончались уже 14 человек.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU