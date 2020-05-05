В Бежице легковушка провалилась в яму

5 Май 2020 2020-05-05T10:26:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске Лада провалилась в яму на улице Ростовской. Все случилось утром 5 мая. Фотографии ДТП опубликовали в соцсетях.

Яма оказалась настолько глубокой, что в ней скрылась часть бампера.

Автомобилисту посоветовали вызвать ГИБДД и зафиксировать повреждения.

Напомним, накануне в Бежицком районе прошел сильный ливень. Центральные улицы вновь затопило. Вероятно, из-за потоков воды и образовалась промоина.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU