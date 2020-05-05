В Бежице легковушка провалилась в яму
Фотографии опубликовали в социальных сетях
Фото: vk.com, Марина Сенькина
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В Брянске Лада провалилась в яму на улице Ростовской. Все случилось утром 5 мая. Фотографии ДТП опубликовали в соцсетях.
Яма оказалась настолько глубокой, что в ней скрылась часть бампера.
Автомобилисту посоветовали вызвать ГИБДД и зафиксировать повреждения.
Напомним, накануне в Бежицком районе прошел сильный ливень. Центральные улицы вновь затопило. Вероятно, из-за потоков воды и образовалась промоина.
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ИСТОЧНИК KP.RU