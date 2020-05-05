2020-05-05T09:54:20+03:00
Общество

В Брянске проверили автобусы и маршрутки в поисках нарушителей самоизоляции

Рейды продолжатся до отмены режима повышенной готовности.
Мария Дедкова
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Проверяющие выявляли случаи нарушения самоизоляции, наличие масок, перчаток у водителей, кондукторов и пассажиров, а также соблюдение дистанции в салоне транспорта.Проверяющие выявляли случаи нарушения самоизоляции, наличие масок, перчаток у водителей, кондукторов и пассажиров, а также соблюдение дистанции в салоне транспорта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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4 мая в Брянске прошли проверки общественного транспорта. Сотрудники полиции и чиновники оценили соблюдения персоналом и пассажирами правил безопасности в условиях распространения коронавируса.

Проверяющие выявляли случаи нарушения самоизоляции, наличие масок, перчаток у водителей, кондукторов и пассажиров, а также соблюдение дистанции в салоне транспорта.

Попались 36 нарушителей: 23 среди водителей, которые не пользовались средствами индивидуальной защиты, и 13 среди пассажиров, которые также проигнорировали необходимость нахождения в маске либо нарушили режим самоизоляции. Брянцев привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подобные рейды продолжатся до отмены режима повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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