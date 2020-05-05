Брянским врачам скорой помощи передали наборы к чаю

5 Май 2020 2020-05-05T09:28:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянским врачам скорой помощи передали небольшие наборы к чаю. Продукты 4 мая привезли волонтеры на подстанцию №1.

Наборы собирали сотрудники магазинов крупной сети.

- В такое непростое время очень важна любая помощь для медработников,- сказала представитель волонтеров Екатерина Щерба. - Сейчас все больницы и поликлиники работают в режиме повышенной готовности, так же как и скорые помощи, которые всегда были на передовой.

Заведующий оперативным отделом станции скорой медицинской помощи города Брянска Андрей Кулатов поблагодарил добровольцев за оказанную помощь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU