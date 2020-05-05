Брянским врачам скорой помощи передали наборы к чаю
Брянским врачам скорой помощи передали небольшие наборы к чаю. Продукты 4 мая привезли волонтеры на подстанцию №1.
Наборы собирали сотрудники магазинов крупной сети.
- В такое непростое время очень важна любая помощь для медработников,- сказала представитель волонтеров Екатерина Щерба. - Сейчас все больницы и поликлиники работают в режиме повышенной готовности, так же как и скорые помощи, которые всегда были на передовой.
Заведующий оперативным отделом станции скорой медицинской помощи города Брянска Андрей Кулатов поблагодарил добровольцев за оказанную помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU