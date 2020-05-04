В Брянске ограничат движение на мосту через Болву

4 Май 2020 2020-05-04T20:36:20+03:00

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В Бежицком районе Брянска на два дня ограничат движение на мосту через Болву. Здесь будут ремонтировать дорогу.

Работы начнутся с восьми часов вечера во вторник, 5 мая. Ориентировочно завершатся они 7 мая. Ограничение будет действовать до окончания ремонта.

Дорожники снимут старый и уложат новый асфальт, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Водителей просят по возможности выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU