2020-05-04T20:36:20+03:00
Общество

В Брянске ограничат движение на мосту через Болву

Вечером 5 мая начнут ремонтировать дорогу
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городскйо администрации.Фото: пресс-служба Брянской городскйо администрации.
Изменить размер текста:

В Бежицком районе Брянска на два дня ограничат движение на мосту через Болву. Здесь будут ремонтировать дорогу.

Работы начнутся с восьми часов вечера во вторник, 5 мая. Ориентировочно завершатся они 7 мая. Ограничение будет действовать до окончания ремонта.

Дорожники снимут старый и уложат новый асфальт, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Водителей просят по возможности выбирать пути объезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске ограничат движение на мосту через Болву
В Брянске вновь попал на видео потоп у Бежицкого рынка
В Брянскую область вернутся 22 туриста из Таиланда
В Брянске с 7 мая можно будет сделать платный анализ на коронавирус
В Брянске коронавирус подтвердили у 47 человек за сутки
В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса
В Брянской области еще 102 человека заболели коронавирусом
Трое жителей Брянска вынесли продукты из супермаркета в Володарском районе
Двое жителей Ноовзыбкова привезли коронавиурс из Москвы
В Орле скончался брянский политик Ефим Вельковский
Жуковский приют проверили на соблюдение режима самоизоляции
В Брянской области потушили семь травяных палов за сутки
В Брянской области наступило время считать соловьев
В Брянске ученики «Кванториума» спроектировали средство защиты для медиков
Брянская область вышла на 8 место по числу победивших COVID-19
В Унече мотоциклист сломал ключицу в ДТП
За сутки коронавирус подтвердили у 86 брянцев
В Брянске собирают средства на лечение 21-летнего волонтера
Авиарейсы из Брянска в Симферополь запустят в июне
В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски
В брянских автобусах проверили соблюдение мер предосторожности
В Локте заметили черного аиста
В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов
В Новозыбкове открыли коронавирусный госпиталь