2020-05-04T20:21:46+03:00
Общество

В Брянске вновь попал на видео потоп у Бежицкого рынка

Дорога не попала в национальный проект по ремонту дорог в эьтом году
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Тревожный Брянск".Фото: "Тревожный Брянск".
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В Брянске вновь сняли на видео потоп у Бежицкого рынка. Он случился днем в понедельник, 4 мая, на улице Ульянова. Запись опубликовали в социальных сетях. Пользователи предложили соорудить какой-нибудь памятник "вечной луже" у рынка и прекратить жаловаться на нее в социальных сетях.

Этому участку улицы Ульянова не так повезло, как дороге у музей братьев Ткачевых. Здесь улицу собираются расширить до четырех полос, вырубить деревья. И как памятнику Ленина перед ДК БМЗ - в год 150-летия Ильича его отреставрировали.

Участок Ульянова у Бежицкого рынка не вошел в национальный проект по ремонту дорог в этом году. Поэтому лужей мы будем наслаждаться как минимум еще год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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