В Брянскую область вернутся 22 туриста из Таиланда

4 Май 2020 2020-05-04T16:54:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянскую область 4 мая вернутся 22 туриста из Таиланда. Они были вынуждены оставаться в стране из-за введенных ограничений из-за коронавируса. Самолет вылетел из Бангкока утром в понедельник. 270 человек на его борту прилетят в Москву.

Жители Брянской области отправятся домой на автобусе, предоставленном правительством региона. Он выехал на ними в столичный аэропорт.

По прилету каждый из них получит предписание Роспотребнадзора, по которому они должны соблюдать карантин в течение 14 дней, сообщают в оперштабе.

В Брянской области 1250 заболевших коронавирусом. 12 человек умерли, 293 - выздоровели.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU