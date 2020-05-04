2020-05-04T16:54:39+03:00
Общество

В Брянскую область вернутся 22 туриста из Таиланда

В аэропорт выехал автобус, предоставленный правительством региона
Марина АНТОНОВА
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В Брянскую область 4 мая вернутся 22 туриста из Таиланда. Они были вынуждены оставаться в стране из-за введенных ограничений из-за коронавируса. Самолет вылетел из Бангкока утром в понедельник. 270 человек на его борту прилетят в Москву.

Жители Брянской области отправятся домой на автобусе, предоставленном правительством региона. Он выехал на ними в столичный аэропорт.

По прилету каждый из них получит предписание Роспотребнадзора, по которому они должны соблюдать карантин в течение 14 дней, сообщают в оперштабе.

В Брянской области 1250 заболевших коронавирусом. 12 человек умерли, 293 - выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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