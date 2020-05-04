В Брянскую область вернутся 22 туриста из Таиланда
В Брянскую область 4 мая вернутся 22 туриста из Таиланда. Они были вынуждены оставаться в стране из-за введенных ограничений из-за коронавируса. Самолет вылетел из Бангкока утром в понедельник. 270 человек на его борту прилетят в Москву.
Жители Брянской области отправятся домой на автобусе, предоставленном правительством региона. Он выехал на ними в столичный аэропорт.
По прилету каждый из них получит предписание Роспотребнадзора, по которому они должны соблюдать карантин в течение 14 дней, сообщают в оперштабе.
В Брянской области 1250 заболевших коронавирусом. 12 человек умерли, 293 - выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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