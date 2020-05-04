В Брянске с 7 мая можно будет сделать платный анализ на коронавирус
В Брянске с 7 мая можно будет сделать платный анализ на коронавирус. В лаборатории будут выявлять РНК вируса. По его наличию или отсутствию в организме можно понять, болеет человек или нет.
В лаборатории просят не приходить с кашлем и насморком. Получается, анализы смогут сдать только бессимптомные больные. Если результат окажется положительным или сомнительным, данные отправят в Роспотребнадзор.
Пациентов будут принимать в маске и перчатках по предварительной записи. Для пробы берут мазок из ротоглотки.
Брянцам платное исследование обойдется почти в 2300 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU