2020-05-04T12:49:26+03:00
Общество

В Брянске с 7 мая можно будет сделать платный анализ на коронавирус

Исследование обойдется почти в 2300 рублей
Марина АНТОНОВА
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Анализ смогут сдать только брянцы без симптомов заболевания.Анализ смогут сдать только брянцы без симптомов заболевания.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Брянске с 7 мая можно будет сделать платный анализ на коронавирус. В лаборатории будут выявлять РНК вируса. По его наличию или отсутствию в организме можно понять, болеет человек или нет.

В лаборатории просят не приходить с кашлем и насморком. Получается, анализы смогут сдать только бессимптомные больные. Если результат окажется положительным или сомнительным, данные отправят в Роспотребнадзор.

Пациентов будут принимать в маске и перчатках по предварительной записи. Для пробы берут мазок из ротоглотки.

Брянцам платное исследование обойдется почти в 2300 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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