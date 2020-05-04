2020-05-04T11:37:15+03:00
Общество

В Брянске коронавирус подтвердили у 47 человек за сутки

Общее число заболевших составляет 611 человек
Марина АНТОНОВА
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В городе четыре медучреждения принимают больных коронавирусом. Фото: оперативный штаб.В городе четыре медучреждения принимают больных коронавирусом. Фото: оперативный штаб.
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В Брянске число заболевших коронавирусом за последние сутки выросло на 47 человек. Общее число заразившихся составляет 611 человек.

В оперативном штабе отметили резкий скачок заболеваемости в городе. Через неделю после Пасхи в Брянске прибавляется по полсотни пациентов с COVID-19 за сутки. В городе четыре медицинских учреждения принимают больных коронавирусом.

Половина всех остальных случаев заболевания приходится на районы области. Больше всего среди них заболевших в Сельцо - 122 человека. В. городе случилась вспышка коронавируса в доме престарелых. После этого резкого скачка число заболевших здесь не наблюдают.

Растет число заболевших в Дятьковском, Брянском и Карачевском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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