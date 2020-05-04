2020-05-04T11:02:18+03:00
Общество

В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса

Общее число смертей в регионе - 12
Марина АНТОНОВА
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За сутки подтвердили три смерти от коронавируса.За сутки подтвердили три смерти от коронавируса.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянской области 4 мая подтвердили еще три смерти от коронавирусной инфекции. Общее число умерших составило 12 человек, сообщают в оперативном штабе.

Всего с регионе 1250 зарегистрированных случаев. В понедельник подтвердили диагноз еще у 102 человек. При этом выполнили 744 теста.

Растет и количество выздоровевших после коронавируса. В регионе вылечились 293 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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