В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T11:02:18+03:00

За сутки подтвердили три смерти от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

В Брянской области 4 мая подтвердили еще три смерти от коронавирусной инфекции. Общее число умерших составило 12 человек, сообщают в оперативном штабе.

Всего с регионе 1250 зарегистрированных случаев. В понедельник подтвердили диагноз еще у 102 человек. При этом выполнили 744 теста.

Растет и количество выздоровевших после коронавируса. В регионе вылечились 293 человека.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU