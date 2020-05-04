2020-05-04T10:36:53+03:00
Общество

В Брянской области еще 102 человека заболели коронавирусом

Диагноз подтвердился 4 мая
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области еще 102 человека заболели коронавирусом. Диагноз у них подтвердился в понедельник, 4 мая. Общее число заболевших в регионе составляет 1250 человек.

Больше всего больных зарегистрировали в Брянске - 611 пациентов. На втором месте – Сельцо, там 122 заболевших. За третье и четвертое в последние дни борются Дятьковский и Брянский районы – там 75 и 72 пациента соответственно.

За сутки провели 744 теста. С начала эпидемии выполнили 16 843 исследования на коронавирус.

Брянская область остается лидером по количеству выздоровевших. В регионе вылечились от COVID-19 276 человек. Умерли от коронавирусной инфекции пока девять пациентов. У некоторых умерших диагноз «коронавирус» был подтвержден. Но скончались они от других заболеваний.

Сколько человек находится в больницах, сколько проходят амбулаторное лечение, а также сколько пациентов находятся на данный момент на аппаратах ИВЛ, не сообщают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске с 7 мая можно будет сделать платный анализ на коронавирус
В Брянске коронавирус подтвердили у 47 человек за сутки
В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса
В Брянской области еще 102 человека заболели коронавирусом
Трое жителей Брянска вынесли продукты из супермаркета в Володарском районе
Двое жителей Ноовзыбкова привезли коронавиурс из Москвы
В Орле скончался брянский политик Ефим Вельковский
Жуковский приют проверили на соблюдение режима самоизоляции
В Брянской области потушили семь травяных палов за сутки
В Брянской области наступило время считать соловьев
В Брянске ученики «Кванториума» спроектировали средство защиты для медиков
Брянская область вышла на 8 место по числу победивших COVID-19
В Унече мотоциклист сломал ключицу в ДТП
За сутки коронавирус подтвердили у 86 брянцев
В Брянске собирают средства на лечение 21-летнего волонтера
Авиарейсы из Брянска в Симферополь запустят в июне
В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски
В брянских автобусах проверили соблюдение мер предосторожности
В Локте заметили черного аиста
В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов
В Новозыбкове открыли коронавирусный госпиталь