4 Май 2020 2020-05-04T10:36:53+03:00

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В Брянской области еще 102 человека заболели коронавирусом. Диагноз у них подтвердился в понедельник, 4 мая. Общее число заболевших в регионе составляет 1250 человек.

Больше всего больных зарегистрировали в Брянске - 611 пациентов. На втором месте – Сельцо, там 122 заболевших. За третье и четвертое в последние дни борются Дятьковский и Брянский районы – там 75 и 72 пациента соответственно.

За сутки провели 744 теста. С начала эпидемии выполнили 16 843 исследования на коронавирус.

Брянская область остается лидером по количеству выздоровевших. В регионе вылечились от COVID-19 276 человек. Умерли от коронавирусной инфекции пока девять пациентов. У некоторых умерших диагноз «коронавирус» был подтвержден. Но скончались они от других заболеваний.

Сколько человек находится в больницах, сколько проходят амбулаторное лечение, а также сколько пациентов находятся на данный момент на аппаратах ИВЛ, не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU