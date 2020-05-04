2020-05-04T10:20:47+03:00
Происшествия

Трое жителей Брянска вынесли продукты из супермаркета в Володарском районе

Злоумышленников задержали росгвардейцы
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трое жителей Брянска вынесли продукты из «Пятерочки» на улице Димитрова в Володарском районе. В магазине сработала тревожная кнопка. На место выехал наряд группы задержания.

На месте росгвардейцы задержали 54-летнего мужчину. Он украл продукты и попытался скрыться. Брянец уже был судим.

Посмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что с задержанным были еще двое мужчин. Им удалось пройти через кассу с неоплаченным товаром.

- На поиски отправился второй экипаж группы задержания, - говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. – Подозреваемых нашли по приметам. Увидев патрульную машину, они пустились бежать. Но далеко уйти им не удалось. Злоумышленников задержали.

Ими оказались также уже судимые жители города. Одному из них 49 лет, другому – 38.

Нарушителей передали полицейским. По факту кражи проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске с 7 мая можно будет сделать платный анализ на коронавирус
В Брянске коронавирус подтвердили у 47 человек за сутки
В Брянской области еще три человека умерли от коронавируса
В Брянской области еще 102 человека заболели коронавирусом
Трое жителей Брянска вынесли продукты из супермаркета в Володарском районе
Двое жителей Ноовзыбкова привезли коронавиурс из Москвы
В Орле скончался брянский политик Ефим Вельковский
Жуковский приют проверили на соблюдение режима самоизоляции
В Брянской области потушили семь травяных палов за сутки
В Брянской области наступило время считать соловьев
В Брянске ученики «Кванториума» спроектировали средство защиты для медиков
Брянская область вышла на 8 место по числу победивших COVID-19
В Унече мотоциклист сломал ключицу в ДТП
За сутки коронавирус подтвердили у 86 брянцев
В Брянске собирают средства на лечение 21-летнего волонтера
Авиарейсы из Брянска в Симферополь запустят в июне
В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски
В брянских автобусах проверили соблюдение мер предосторожности
В Локте заметили черного аиста
В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов
В Новозыбкове открыли коронавирусный госпиталь