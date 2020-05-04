Трое жителей Брянска вынесли продукты из супермаркета в Володарском районе

4 Май 2020 2020-05-04T10:20:47+03:00

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Трое жителей Брянска вынесли продукты из «Пятерочки» на улице Димитрова в Володарском районе. В магазине сработала тревожная кнопка. На место выехал наряд группы задержания.

На месте росгвардейцы задержали 54-летнего мужчину. Он украл продукты и попытался скрыться. Брянец уже был судим.

Посмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что с задержанным были еще двое мужчин. Им удалось пройти через кассу с неоплаченным товаром.

- На поиски отправился второй экипаж группы задержания, - говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. – Подозреваемых нашли по приметам. Увидев патрульную машину, они пустились бежать. Но далеко уйти им не удалось. Злоумышленников задержали.

Ими оказались также уже судимые жители города. Одному из них 49 лет, другому – 38.

Нарушителей передали полицейским. По факту кражи проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU