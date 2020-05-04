Двое жителей Ноовзыбкова привезли коронавиурс из Москвы

4 Май 2020 2020-05-04T10:07:47+03:00

Один из них сдал анализы в столице, а результат получил дома

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Двое жителей брянского города Новозыбков привезли коронавирус из Москвы. Диагноз стал известен в конце апреля. Один из приезжих сдал анализы еще в столице, а результаты получил на родине.

У второго приезжего коронавирусную инфекцию выявили в Новозыбкове, сообщает "Новозыбков.SU".

Пациенты находятся под наблюдением врачей. Выдали ли им предписание о соблюдении карантина после приезда, не сообщают.

На 3 мая в Новозыбкове шесть подтвержденных случаев коронавируса. До этого заболела 70-летняя женщина и трое горожан трудоспособного возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU