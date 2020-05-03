В Орле скончался брянский политик Ефим Вельковский

3 Май 2020 2020-05-03T22:34:34+03:00

В разные годы наш земляк занимал должности мэра Орла, заместителя и советника главы региона

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Экс-мэр Орла, уроженец Брянска Ефим Вельковский ушел из жизни в субботу, 2 мая. Ему шел 82-й год, сообщает агентство «ТАСС».

Ефим Вельковский родился 20 сентября 1938 года в Брянске (до 1944 года он входил в состав Орловской области). С декабря 1997 по март 2001 года занимал пост мэра Орла, затем до 2009 года работал над улучшением ЖКХ и транспорта в должности заместителя губернатора. С 2010 года являлся советником мэра Орла, с 2014 года - советником губернатора региона, ведущим инспектором по контролю за исполнением поручений главы области. В 2017 году Ефим Николаевич был удостоен звания "Почетный гражданин города Орла".

Церемония прощания состоится с 08.00 до 11.30 в понедельник, 4 мая. Покойного похоронят на Историко-мемориальном кладбище Орла, которое находится на территории Наугорского кладбища.

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ИСТОЧНИК KP.RU