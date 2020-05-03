2020-05-03T22:34:34+03:00
Общество

В Орле скончался брянский политик Ефим Вельковский

В разные годы наш земляк занимал должности мэра Орла, заместителя и советника главы региона
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Фото: ria57.ruФото: ria57.ru
Изменить размер текста:

Экс-мэр Орла, уроженец Брянска Ефим Вельковский ушел из жизни в субботу, 2 мая. Ему шел 82-й год, сообщает агентство «ТАСС».

Ефим Вельковский родился 20 сентября 1938 года в Брянске (до 1944 года он входил в состав Орловской области). С декабря 1997 по март 2001 года занимал пост мэра Орла, затем до 2009 года работал над улучшением ЖКХ и транспорта в должности заместителя губернатора. С 2010 года являлся советником мэра Орла, с 2014 года - советником губернатора региона, ведущим инспектором по контролю за исполнением поручений главы области. В 2017 году Ефим Николаевич был удостоен звания "Почетный гражданин города Орла".

Церемония прощания состоится с 08.00 до 11.30 в понедельник, 4 мая. Покойного похоронят на Историко-мемориальном кладбище Орла, которое находится на территории Наугорского кладбища.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле скончался брянский политик Ефим Вельковский
Жуковский приют проверили на соблюдение режима самоизоляции
В Брянской области потушили семь травяных палов за сутки
В Брянской области наступило время считать соловьев
В Брянске ученики «Кванториума» спроектировали средство защиты для медиков
Брянская область вышла на 8 место по числу победивших COVID-19
В Унече мотоциклист сломал ключицу в ДТП
За сутки коронавирус подтвердили у 86 брянцев
В Брянске собирают средства на лечение 21-летнего волонтера
Авиарейсы из Брянска в Симферополь запустят в июне
В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски
В брянских автобусах проверили соблюдение мер предосторожности
В Локте заметили черного аиста
В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов
В Новозыбкове открыли коронавирусный госпиталь