Жуковский приют проверили на соблюдение режима самоизоляции

3 Май 2020 2020-05-03T21:26:37+03:00

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Социальный приют для детей и подростков в селе Косилове Жуковского района (что в 85 километрах от Брянска) проверили на предмет соблюдения правил режима самоизоляции. С инспекцией в учреждении побывал замгубернатора Александр Коробко, сообщает издание «РИА Стрела».

Гостя сотрудница приюта встретила в защитном костюме, а само общение проходило с соблюдением дистанции. Ему, в частности, доложили, что соцучреждение работает в особом санитарном режиме. Весь персонал безотлучно находится в приюте. Продолжительность смены - 14 дней. Причем сотрудники согласились остаться еще на одну смену вместе со своими подопечными. Предполагается, что это минимизирует возможность проникновения сюда вируса.

Кроме того, визитер и глава администрации района Николай Лучкин проинспектировали дюжину жуковских магазинов. Особых нарушений они не выявили.

Между тем, в райцентре в первые два дня майских праздников полицейские составили на горожан 25 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Те находились в общественных местах, не имея на то уважительную причину либо спецпропуска. Еще сотню человек, как уточняет местное издание «Жуковские новости», привлекли к административной ответственности в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU