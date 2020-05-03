В Брянской области потушили семь травяных палов за сутки

3 Май 2020 2020-05-03T19:51:38+03:00

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Семь травяных палов зафиксировали в Брянской области в субботу, 2 мая. Еще один вызов на аналогичное ЧП оказался ложным. Об этом сообщили в пресс-службе облуправления лесами.

На территории региона установился 1-3 класс пожарной опасности.

Так, за сутки лесопожарная служба выезжала по вызовам восемь раз. Во всех случаях – на тушение сухой травы. Общая площадь загораний составила 34,4 гектаров. Семь травяных палов оперативно ликвидировали (в день обнаружения). Восьмой – оказался ложным.

Отметим, леса в Брянской области патрулируют каждый день. Всех маршрутов 232.

В случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса сообщать следует в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области. Телефон: 8(4832) 64-24-80. Также информацию можно оставить в мобильном приложении «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU