В Брянске ученики «Кванториума» спроектировали средство защиты для медиков

3 Май 2020 2020-05-03T16:22:33+03:00

Это экран, который будут использовать при работе с COVID-пациентами

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В Брянске в борьбу с коронавирусом включились воспитанники детского технопарка "Кванториум". Ребята изготовили модель защитного экрана для медработников. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье, 3 мая.

Новое средство защиты спроектировали в программе CorelDraw. Уже готов макет изделия в масштабе 1 к 1. Раскрой будущего экрана на лазерно-гравировальном станке выполнил один из наставников учащихся.

- Особенностью проекта является его простота в изготовлении, низкая себестоимость конечного продукта, малый вес, удобная фиксация на голове, а также возможность регулировать расстояние от экрана до лица, - говорят в оперативном штабе. - Причем, на изготовление двух щитков от раскроя до сборки уходит всего 30 минут.

Макет изделия в масштабе 1 к 1. Фото: vk.com, сообщество "Коронавирус. Оперштаб Брянской области".

Напомним, детский технопарк «Кванториум» открыли в Володарском районе Брянска в декабре 2019 года. Его создали на базе профучилища №19 по улице Димитрова. Работы провели рекордно быстро: всего за полгода. Переоснащение обошлось в 160 миллионов рублей. Большую часть этих денег - 90 миллионов - выделили из областного бюджета. Деньги пошли на капитальный ремонт здания. В техпарке с детьми работают по восьми направлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU