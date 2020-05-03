Брянская область вышла на 8 место по числу победивших COVID-19

3 Май 2020 2020-05-03T14:56:30+03:00

За сутки в Брянской области выздоровели 15 пациентов с диагнозом «COVID-19». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В регионе от коронавируса выздоровели 276 человек

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Число выздоровевших от коронавируса в Брянской области достигло 276 человек. Это восьмой результат по России, сообщают в региональном оперштабе.

За последние сутки в Брянской области выздоровели 15 пациентов с диагнозом "COVID-19". Их контрольные тесты на коронавирус оказались отрицательными. Их отпустили домой.

Сейчас Брянская область находится на 8 месте общероссийского рейтинга по успешности борьбы с коронавирусом. Больше излечившихся только – в Москве (7029), Московской области (507), Санкт-Петербурге (1061), Нижегородской области (346), Краснодарском крае (372), Республике Марий Эл (397) и Чеченской республике (286).

Суммарно за сутки в России от коронавируса выздоровели 1620 человек. Суточный прирост этой категории составил 11%.

Напомним, на утро 3 мая в Брянской области подтверждено 1148 случаев заражений коронавирусной инфекцией. В "лидерах" находятся Брянск, Сельцо, а также Брянский и Дятьковский районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU