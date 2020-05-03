В Унече мотоциклист сломал ключицу в ДТП
Мотоциклист пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Унече в субботу, 2 мая. Его сбила иномарка, сообщают в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла около 15.25 на улице Володарского.
По предварительной информации, ДТП спровоцировал 64-летний мужчина на автомобиле «Хонда Икс-Трейл». Он совершал разворот, не убедившись в безопасности этого маневра. Мотоцикл (кстати, также марки «Хонда») следовал в попутном направлении.
- В результате происшествия пострадал 42-летний мотоциклист, - говорят в ГИБДД. - У него медики диагностировали «перелом левой ключицы». После оказания помощи горожанина отпустили на домашнее лечение.
Отметим, для Брянской области - это единственное ДТП с пострадавшими за субботу, 2-е.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU