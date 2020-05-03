За сутки коронавирус подтвердили у 86 брянцев

3 Май 2020 2020-05-03T12:13:07+03:00

Изменить размер текста: A A

86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Брянской области за последние сутки. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро воскресенья, 3 мая.

Общее число заражений COVID-19 достигло 1148.

Наибольшее число инфицированных – в Брянске. Здесь за сутки опасный диагноз подтвердили у 54 жителей. Общее число заболевших составило 564. На втором месте по числу COVID-положительных – город Сельцо. Там насчитывается 118 пациентов (+2 за последние 24 часа). Третью строчку разделили два района: Брянский и Дятьковский, где по 68 случаев (+2 и +3 случаев соответственно).

Кроме того, по 5 случаев за сутки подтвердили в Брасовском и Трубчевском районах, по 3 - в Дятьковском и Комаричском, по 2 – Клетнянском, Погарском и Красногорском районах. Минимальную прибавку на этот раз зафиксировали в Клинцах и пяти районах (Карачевском, Дубровском, Выгоничском, Клинцовском и Навлинском).

Всего с начала пандемии в регионе провели 16099 тестов на COVID-19, добавили в оперштабе.

На данный момент Брянская область занимает 10 место в России по числу заболевших. Суточный прирост заболевших у нас составляет 9%.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU