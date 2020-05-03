В Брянске собирают средства на лечение 21-летнего волонтера
В Брянске объявили новый сбор средств в помощь 21-летнему Диме Полякову. Он пытается победить лимфому, сообщили в Фонде борьбы с лейкемией.
До болезни Дима учился на программиста и состоял в нескольких общественных организациях (в частности, борющейся с браконьерами в Белых Берегах «АнтиБра» и поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт»).
Молодой человек серьезно заболел в 2019-м. Медики диагностировали у него «плазмобластную лимфому». Тех пор Дима постоянно лечится: таблетки, уколы, капельницы. Аутологичная трансплантация собственных стволовых клеток не помогла. В марте парню пересадили костный мозг от младшего брата (ему 12 лет). Сейчас в димином организме происходит страшная борьба: костный мозг брата приживается медленно, клетки крови вырабатываются еще медленнее. А потому иммунная система донора пока не может взять опухоль под контроль. Лимфоузлы набухли в брюшной полости, появились очаги в печени, селезенке, поджелудочной железе. Кроме того, вернулся болевой синдром в костях (с него, кстати, и началась болезнь).
Чтобы сдержать наступление опухоли, врачи решили вернуть препарат Даратумумаб (Дарзалекс), с помощью которого Диму готовили к операции. На его приобретение необходимо собрать 285 тысяч рублей.
- Если препаратом удастся остановить рост опухоли, то костный мозг брата начнет работать в полную силу, иммунитет возьмет контроль над болезнью, а у Димы появится шанс на выздоровление, - говорят специалисты Фонда.
Более подробно о парне, история его болезни и реквизиты для помощи по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU