2020-05-03T10:49:52+03:00
Общество

В Брянске собирают средства на лечение 21-летнего волонтера

Парень второй год борется с лимфомой
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске объявили новый сбор средств в помощь 21-летнему Диме Полякову. Он пытается победить лимфому, сообщили в Фонде борьбы с лейкемией.

До болезни Дима учился на программиста и состоял в нескольких общественных организациях (в частности, борющейся с браконьерами в Белых Берегах «АнтиБра» и поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт»).

Молодой человек серьезно заболел в 2019-м. Медики диагностировали у него «плазмобластную лимфому». Тех пор Дима постоянно лечится: таблетки, уколы, капельницы. Аутологичная трансплантация собственных стволовых клеток не помогла. В марте парню пересадили костный мозг от младшего брата (ему 12 лет). Сейчас в димином организме происходит страшная борьба: костный мозг брата приживается медленно, клетки крови вырабатываются еще медленнее. А потому иммунная система донора пока не может взять опухоль под контроль. Лимфоузлы набухли в брюшной полости, появились очаги в печени, селезенке, поджелудочной железе. Кроме того, вернулся болевой синдром в костях (с него, кстати, и началась болезнь).

Чтобы сдержать наступление опухоли, врачи решили вернуть препарат Даратумумаб (Дарзалекс), с помощью которого Диму готовили к операции. На его приобретение необходимо собрать 285 тысяч рублей.

- Если препаратом удастся остановить рост опухоли, то костный мозг брата начнет работать в полную силу, иммунитет возьмет контроль над болезнью, а у Димы появится шанс на выздоровление, - говорят специалисты Фонда.

Более подробно о парне, история его болезни и реквизиты для помощи по ссылке.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске собирают средства на лечение 21-летнего волонтера
Авиарейсы из Брянска в Симферополь запустят в июне
В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски
В брянских автобусах проверили соблюдение мер предосторожности
В Локте заметили черного аиста
В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов
В Новозыбкове открыли коронавирусный госпиталь
Первого заболевшего коронавирусом выявили в Красногорском районе
За сутки коронавирус обнаружили у 73 брянцев
В Брянской области число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек
Брянцам рассказали о работе МРЭО на майские праздники
В Трубчевске 16-летний мотоциклист устроил ДТП
Началась продажа авиабилетов из Брянска в Анапу
В Жуковке и Почепе коронавирусом заразились работники хлебозаводов
В Брянске нашли погибшей пропавшую 76-летнюю пенсионерку
После майских праздников брянские школьники продолжат учиться дистанционно
Девятой умершей от коронавируса в Брянской области стала 64-летняя женщина
На месте боев 50-й Армии в Карачевском районе установили поклонный крест
Два брянских музея вошли в рейтинги самых посещаемых в России
ВТБ привлекает стратегических инвесторов в Деметра-Холдинг
Брянские росгвардейцы устроили концерт под открытым небом для девушки-инвалида
Первого заболевшего коронавирусом выявили в Жирятинском районе
Число умерших от коронавируса в Брянской области 1 мая выросло до 9
Банк ВТБ и Ассоциация корпоративных казначеев поделились с профессиональным сообществом опытом обеспечения бесперебойной работы
В Брянской области еще 88 человек заразились коронавирусом
В Брянске для дачников по утрам и вечерам пустят дополнительные автобусы
В Бежицком районе Брянска откроют альтернативный рынок