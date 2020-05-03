Авиарейсы из Брянска в Симферополь запустят в июне

3 Май 2020 2020-05-03T10:10:23+03:00

Самолеты будут летать на полуостров, предположительно, трижды в неделю

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Авиасообщение между Брянском и Симферополем восстановят в июне. Направление внесли в список субсидированных маршрутов на 2020 год, сообщили в сетевой группе брянского аэропорта в субботу, 2 мая.

Обновленный список субсидированных маршрутов на этот год опубликовали на сайте Росавиации.

Так, самолеты начнут летать из Брянска в Симферополь с июня. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Руслайн". Предположительно, трижды в неделю.

Между тем, пока неизвестно будет ли пользоваться направление спросом (как, собственно, и "Брянск-Анапа"). Дело в том, что, как минимум, до 1 июня в Крыму и Краснодарском крае приостановлено бронирование мест и размещение туристов. Причина - угроза распространения коронавирусной инфекции.

Кстати, брянцы к новости о грядущих перелетах отнеслись хоть и настороженно, но с интересом. Так, например, в официальной группе международного аэропорта "Брянск" в соцсети "ВКонтакте" сразу несколько человек уточнили, обязателен ли 14-дневный карантин по прибытию на полуостров. Сотрудники аэропорта пока затруднились ответить на этот вопрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU