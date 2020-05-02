В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски
В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски забывчивым покупателям. О таких мерах стало известно 2 мая после проверки соблюдения торговыми точками защитных мер против коронавируса.
Участники рейда обошли 20 магазинов.
Во всех торговых точках продавцы работают в масках и перчатках, сообщает издание "Риа Стрела". А вот некоторые покупатели пренебрегают ими. Там, где выявили такие нарушения, руководителям магазинов внесли предупреждения.
В одном из сетевых магазинов маски покупателям дают бесплатно. Этот пример участники рейда приводили руководителям всех проверяемых магазинов. Другие крупные сетевики, представленные в Дятькове, инициативу оценили. Они пообещали, что примут у себя такие же меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU