2020-05-02T20:46:42+03:00
Общество

В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски

Такая мера будет действовать для забывчивых покупателей
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски забывчивым покупателям. О таких мерах стало известно 2 мая после проверки соблюдения торговыми точками защитных мер против коронавируса.

Участники рейда обошли 20 магазинов.

Во всех торговых точках продавцы работают в масках и перчатках, сообщает издание "Риа Стрела". А вот некоторые покупатели пренебрегают ими. Там, где выявили такие нарушения, руководителям магазинов внесли предупреждения.

В одном из сетевых магазинов маски покупателям дают бесплатно. Этот пример участники рейда приводили руководителям всех проверяемых магазинов. Другие крупные сетевики, представленные в Дятькове, инициативу оценили. Они пообещали, что примут у себя такие же меры.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В дятьковских магазинах пообещали бесплатно выдавать маски
В брянских автобусах проверили соблюдение мер предосторожности
В Локте заметили черного аиста
В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов
В Новозыбкове открыли коронавирусный госпиталь
Первого заболевшего коронавирусом выявили в Красногорском районе
За сутки коронавирус обнаружили у 73 брянцев
В Брянской области число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек
Брянцам рассказали о работе МРЭО на майские праздники
В Трубчевске 16-летний мотоциклист устроил ДТП
Началась продажа авиабилетов из Брянска в Анапу
В Жуковке и Почепе коронавирусом заразились работники хлебозаводов
В Брянске нашли погибшей пропавшую 76-летнюю пенсионерку
После майских праздников брянские школьники продолжат учиться дистанционно
Девятой умершей от коронавируса в Брянской области стала 64-летняя женщина
На месте боев 50-й Армии в Карачевском районе установили поклонный крест
Два брянских музея вошли в рейтинги самых посещаемых в России
ВТБ привлекает стратегических инвесторов в Деметра-Холдинг
Брянские росгвардейцы устроили концерт под открытым небом для девушки-инвалида
Первого заболевшего коронавирусом выявили в Жирятинском районе
Число умерших от коронавируса в Брянской области 1 мая выросло до 9
Банк ВТБ и Ассоциация корпоративных казначеев поделились с профессиональным сообществом опытом обеспечения бесперебойной работы
В Брянской области еще 88 человек заразились коронавирусом
В Брянске для дачников по утрам и вечерам пустят дополнительные автобусы
В Бежицком районе Брянска откроют альтернативный рынок