В брянских автобусах проверили соблюдение мер предосторожности
В брянских автобусах проверили соблюдение правил безопасности во время действия режима повышенной готовности. В рейд 2 мая вышли сотрудники отдела по транспорту.
- Как показал мониторинг, практически во всех автобусах соблюдались меры социальной дистанции, - рассказывают в пресс-службе горсовета. - С пассажирами, которые не в полной мере осознают ответственность за собственное здоровье в период распространения COVID-19, были проведены разъяснительные беседы.
Напомним, в общественном транспорте пассажиры должны сидеть через сиденье. А заполненность автобуса или троллейбуса не должна превышать 50%.
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ИСТОЧНИК KP.RU