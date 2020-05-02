В брянских автобусах проверили соблюдение мер предосторожности

2 Май 2020 2020-05-02T20:33:27+03:00

В общественном транспорте пассажиры должны сидеть через сиденье. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В брянских автобусах проверили соблюдение правил безопасности во время действия режима повышенной готовности. В рейд 2 мая вышли сотрудники отдела по транспорту.

- Как показал мониторинг, практически во всех автобусах соблюдались меры социальной дистанции, - рассказывают в пресс-службе горсовета. - С пассажирами, которые не в полной мере осознают ответственность за собственное здоровье в период распространения COVID-19, были проведены разъяснительные беседы.

Напомним, в общественном транспорте пассажиры должны сидеть через сиденье. А заполненность автобуса или троллейбуса не должна превышать 50%.

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ИСТОЧНИК KP.RU