2020-05-02T14:08:27+03:00
Общество

В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов

В регионе ожидают потепления
Мария Дедкова
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В ближайшие дни ожидают повышение класса пожарной опасности из-за потепления.В ближайшие дни ожидают повышение класса пожарной опасности из-за потепления.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов. Как сообщают в региональном управлении лесами, в ближайшие дни ожидают повышение класса пожарной опасности из-за потепления.

В На майские праздника температура воздуха повысится до 18-20 градусов тепла.

Запрет продлили до 22 мая. Кроме того, в регионе до 11 мая действует особый противопожарный режим.

Нарушителей ждет административный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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