В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов
В регионе ожидают потепления
В ближайшие дни ожидают повышение класса пожарной опасности из-за потепления.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов. Как сообщают в региональном управлении лесами, в ближайшие дни ожидают повышение класса пожарной опасности из-за потепления.
В На майские праздника температура воздуха повысится до 18-20 градусов тепла.
Запрет продлили до 22 мая. Кроме того, в регионе до 11 мая действует особый противопожарный режим.
Нарушителей ждет административный штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU