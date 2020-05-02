2 Май 2020 2020-05-02T14:08:27+03:00

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В Брянской области продлили ограничения на посещение лесов. Как сообщают в региональном управлении лесами, в ближайшие дни ожидают повышение класса пожарной опасности из-за потепления.

В На майские праздника температура воздуха повысится до 18-20 градусов тепла.

Запрет продлили до 22 мая. Кроме того, в регионе до 11 мая действует особый противопожарный режим.

Нарушителей ждет административный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU