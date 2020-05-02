2020-05-02T13:42:54+03:00
Общество

В Новозыбкове открыли коронавирусный госпиталь

Сюда будут госпитализировать больных с юго-запада
Мария Дедкова
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В госпитале будут работать 10 врачей, 30 медсестер и 20 санитарок.В госпитале будут работать 10 врачей, 30 медсестер и 20 санитарок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новозыбкове с 1 мая начали принимать больных с коронавирусом. Здесь развернули госпиталь для пациентов с COVID-19, сообщает портал «Новозыбков.Su».

Под инфекционное отделение переоборудовали отдельно стоящее двухэтажное здание. Там установили дополнительные койки, к которым подвели кислород. В медучреждении пополнили запас лекарств и средств защиты.

В госпитале будут работать 10 врачей, 30 медсестер и 20 санитарок. Сюда станут привозить заболевших с юго-запада области. К сожалению, как сообщили в больнице, у них не хватает младшего медперсонала.

Поэтому в медучреждении предлагают работу санитаром. Зарплату обещают от 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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