Первого заболевшего коронавирусом выявили в Красногорском районе

2 Май 2020 2020-05-02T12:05:07+03:00

Теперь "чистыми" от COVID-19 остались всего два района

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Первого заболевшего коронавирусом в Красногорском районе выявили 2 мая. Теперь "чистыми" от COVID-19 остались всего две территории на юго-западе: Суражский и Гордеевский.

Коронавирусом охвачены 5 городов и 24 района. Пока количество заболевших в регионе за сутки уменьшается. 2 мая их зарегистрировали 73.

Однако в целом по России отмечается скачок заболеваемости. За день выявили 9623 случая COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU