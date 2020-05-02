Первого заболевшего коронавирусом выявили в Красногорском районе
Теперь "чистыми" от COVID-19 остались всего два района
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Первого заболевшего коронавирусом в Красногорском районе выявили 2 мая. Теперь "чистыми" от COVID-19 остались всего две территории на юго-западе: Суражский и Гордеевский.
Коронавирусом охвачены 5 городов и 24 района. Пока количество заболевших в регионе за сутки уменьшается. 2 мая их зарегистрировали 73.
Однако в целом по России отмечается скачок заболеваемости. За день выявили 9623 случая COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU