2020-05-02T11:45:05+03:00
Общество

За сутки коронавирус обнаружили у 73 брянцев

Больше всего новых случаев в областном центре
Мария Дедкова
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Всего с начала пандемии в регионе провели 15436 тестов на COVID-19.Всего с начала пандемии в регионе провели 15436 тестов на COVID-19.Фото: Артем ЛЕНЦ
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73 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Брянской области за последние сутки. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро субботы, 2 мая.

Теперь число заболевших в регионе составляет 1062 человека. Наибольшее число инфицированных – в Брянске (510).

Первого заболевшего обнаружили в Красногорском районе.

Всего с начала пандемии в регионе провели 15436 тестов на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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