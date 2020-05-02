За сутки коронавирус обнаружили у 73 брянцев
Больше всего новых случаев в областном центре
Всего с начала пандемии в регионе провели 15436 тестов на COVID-19.Фото: Артем ЛЕНЦ
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73 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Брянской области за последние сутки. Таковы официальные данные регионального оперативного штаба на утро субботы, 2 мая.
Теперь число заболевших в регионе составляет 1062 человека. Наибольшее число инфицированных – в Брянске (510).
Первого заболевшего обнаружили в Красногорском районе.
Всего с начала пандемии в регионе провели 15436 тестов на COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU