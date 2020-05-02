В Брянской области число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек
За сутки выявили 73 новых случая
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В Брянской области ко 2 мая коронавирусом заболели 1062 человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.
За сутки выявили 73 новых случая. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Брянске (+42), в Сельцо (+2) и Брянском районе (+12).
За все время эпидемии от коронавируса благополучно излечились 261 человек, за минувшие сутки их число увеличилось на 21. Жертвами COVID-19 стали девять брянцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU