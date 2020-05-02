Брянцам рассказали о работе МРЭО на майские праздники
В Брянской области на майские праздники будут работать МРЭО. Обратиться к сотрудникам ГИБДД можно будет 5,6,7 и 8 мая.
Стоит отметить, что принимать брянцев будут только по предварительной записи и строго в маске и перчатках.
ВАЖНО
Режим работы
МРЭО в Брянске и Клинцах
5 мая - с 8.30 до 17.45 6 мая - с 8.30 до 17.45 7 мая - с 8.30 до 14.00 8 мая - с 8.30 до 16.45
МРЭО в Трубчевске
С 1 по 4 мая, 8 и 9 мая - неприемные дни 5 мая - с 8.30 до 17.45 6 мая - с 8.30 до 17.45 7 мая - с 8.30 до 16.45
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ИСТОЧНИК KP.RU