Брянцам рассказали о работе МРЭО на майские праздники

2 Май 2020 2020-05-02T10:13:25+03:00

Приемными у полицейских будут четыре дня

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В Брянской области на майские праздники будут работать МРЭО. Обратиться к сотрудникам ГИБДД можно будет 5,6,7 и 8 мая.

Стоит отметить, что принимать брянцев будут только по предварительной записи и строго в маске и перчатках.

ВАЖНО

Режим работы

МРЭО в Брянске и Клинцах

5 мая - с 8.30 до 17.45 6 мая - с 8.30 до 17.45 7 мая - с 8.30 до 14.00 8 мая - с 8.30 до 16.45

МРЭО в Трубчевске

С 1 по 4 мая, 8 и 9 мая - неприемные дни 5 мая - с 8.30 до 17.45 6 мая - с 8.30 до 17.45 7 мая - с 8.30 до 16.45

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ИСТОЧНИК KP.RU