В Трубчевске 16-летний мотоциклист устроил ДТП

2 Май 2020 2020-05-02T10:03:09+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 мая в 18.55 на пересечении улиц Володарского и Луначарского Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

По предварительной информации, юный водитель не уступил дорогу

Изменить размер текста: A A

В Трубчевске на перекрестке столкнулись два мотоцикла. Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 мая в 18.55 на пересечении улиц Володарского и Луначарского, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 16-летний водитель мотоцикла БСЕ при выезде на перекресток со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении 50-летнему водителю мопеда "Орион".

В ДТП пострадал последний. 50-летнего мужчину с ранами осмотрели медики, назначили лечение и отпустили домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU