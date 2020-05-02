В Трубчевске 16-летний мотоциклист устроил ДТП
В Трубчевске на перекрестке столкнулись два мотоцикла. Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 мая в 18.55 на пересечении улиц Володарского и Луначарского, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 16-летний водитель мотоцикла БСЕ при выезде на перекресток со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении 50-летнему водителю мопеда "Орион".
В ДТП пострадал последний. 50-летнего мужчину с ранами осмотрели медики, назначили лечение и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU