2020-05-02T09:27:50+03:00
Общество

Началась продажа авиабилетов из Брянска в Анапу

Однако пока неизвестно, будет ли направление пользоваться спросом
Мария Дедкова
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Время вылета из Брянска - 10.25.Время вылета из Брянска - 10.25.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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С 2 июня из Брянска в Анапу будут летать самолеты.

На сайте авиаперевозчика появились в продаже билеты. На курорт самолет будет летать по вторникам и пятницам.

Время вылета из Брянска - 10.25. Путь до Анапы займет два часа. Обратный рейс - в 13.05.

Однако неизвестно, будет ли направление пользоваться спросом. Из-за коронавируса до 1 июня закрыты все гостиницы. А в Краснодарском крае действует режим карантина. Всех приезжих отправляют в обсервацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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