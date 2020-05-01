2020-05-01T21:17:56+03:00
Общество

В Брянске нашли погибшей пропавшую 76-летнюю пенсионерку

Об этом сообщили добровольцы поискового отряда
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске нашли погибшей пропавшую 76-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Пожилая женщина ушла из дома в Бежицком районе 28 апреля. Объявление о поиске пропавшей в группе добровольцев в социальных сетях появилась утром 1 мая. Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи. Во второй половине дня стало известно, что женщина погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Жуковке и Почепе коронавирусом заразились работники хлебозаводов
В Брянске нашли погибшей пропавшую 76-летнюю пенсионерку
После майских праздников брянские школьники продолжат учиться дистанционно
Девятой умершей от коронавируса в Брянской области стала 64-летняя женщина
На месте боев 50-й Армии в Карачевском районе установили поклонный крест
Два брянских музея вошли в рейтинги самых посещаемых в России
ВТБ привлекает стратегических инвесторов в Деметра-Холдинг
Брянские росгвардейцы устроили концерт под открытым небом для девушки-инвалида
Первого заболевшего коронавирусом выявили в Жирятинском районе
Число умерших от коронавируса в Брянской области 1 мая выросло до 9
Банк ВТБ и Ассоциация корпоративных казначеев поделились с профессиональным сообществом опытом обеспечения бесперебойной работы
В Брянской области еще 88 человек заразились коронавирусом
В Брянске для дачников по утрам и вечерам пустят дополнительные автобусы
В Бежицком районе Брянска откроют альтернативный рынок