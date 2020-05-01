1 Май 2020 2020-05-01T21:17:56+03:00

Об этом сообщили добровольцы поискового отряда

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В Брянске нашли погибшей пропавшую 76-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Пожилая женщина ушла из дома в Бежицком районе 28 апреля. Объявление о поиске пропавшей в группе добровольцев в социальных сетях появилась утром 1 мая. Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи. Во второй половине дня стало известно, что женщина погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU