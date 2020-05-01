После майских праздников брянские школьники продолжат учиться дистанционно

1 Май 2020 2020-05-01T19:07:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянские школьники выйдут вновь на дистанционное обучение после майских праздников с 12 мая. В начальных классах могут организовать группы не больше 12 человек, если это необходимо родителям. В них нужно соблюдать все санитарные нормы.

Ученики с 1-е по 8-е классы закончат учиться 22 или 23 мая - при шестидневной неделе. Ученики 10-х классов будут учиться до 29 или 30 мая. Девятиклассники и одинадцатиклассники продолжат обучение до 5 июня. Такие сроки установлены в приказе департамента образования и науки Брянской области.

В детских садах по-прежнему будут работать дежурные группы по 12 человек. Они есть в каждом районе города.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU