Девятой умершей от коронавируса в Брянской области стала 64-летняя женщина

1 Май 2020 2020-05-01T18:22:35+03:00

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Девятой умершей в Брянской области от коронавируса стала 64-летняя женщина. Она страдала тяжелыми хроническими заболеваниями, сообщают в оперштабе.

Напомним, смерть еще одного пациента от коронавируса подтвердили в пятницу, 1 мая. С начала эпидемии в Брянской области от COVID-19 скончались девять человек.

Всего в регионе зарегистрировали 989 заболевших. У 88 человек диагноз поставили за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU