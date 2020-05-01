На месте боев 50-й Армии в Карачевском районе установили поклонный крест

1 Май 2020 2020-05-01T13:19:23+03:00

Его высота – восемь метров, вес – около 500 килограммов

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На месте ожесточенных боев 50-й Армии Брянского фронта в 1941 году в Карачевском районе установили поклонный крест. Его высота – восемь метров, вес – около 500 килограммов. 30 апреля священнослужители освятили крест и совершили кратную заупокойную литургию, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Крест появился на берегу реки Рессета. Здесь погибло около 90 тысяч человек во время прорыва фронта и окружения. 50-я Армия состояла большей частью из уроженцев Брянской и Орловской областей. В болотах у Рессеты был тяжело ранен ее командующий Михаил Петров. Он умер от гангрены в ноябре 41-го. В 1956 году останки командарма перезахоронили на Центральном кладбище в Брянске.

12 тысяч бойцов сумели прорвать окружение, вынести знамя 50-й Армии и продолжить свой путь до конца войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU