Брянские росгвардейцы устроили концерт под открытым небом для девушки-инвалида

1 Май 2020 2020-05-01T11:52:51+03:00

Елена Поцелуева несколько лет назад попала в автокатастрофу

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Брянские росгвардейцы во время самоизоляции устроили концерт под открытым небом. Солисты ведомственного оркестра выступили во дворе дома в поселке Путевка. Здесь живет Елена Поцелуева. Девушка попала в автокатастрофу несколько лет назад. Полностью восстановиться после ДТП пока так и не удалось.

- Девушка ежедневно борется с недугами, но продолжает радоваться жизни, - пишут про нее в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Таких людей называют «люди с особенностями здоровья».

Фото: Управление Росгвардии по Брянской области.

Для Елены исполнили песни и стихи: патриотические и лирические.

- Для нас самих это был необычный опыт, - сказал солист оркестра сержант Артем Чмут. - Мы очень рады, что в такой непростой период смогли подарить минутку радости человеку. И в каких бы условиях люди не находились они должны чувствовать себя частью общества.

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ИСТОЧНИК KP.RU