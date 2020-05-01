Первого заболевшего коронавирусом выявили в Жирятинском районе

1 Май 2020 2020-05-01T11:37:18+03:00

Чистыми от COVID-19 остаются три района Брянской области

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Первого заболевшего коронавирусом 1 мая выявили в Жирятинском районе. Чистыми от COVID-19 остаются три района на юго-западе Брянской области: Суражский, Гордеевский и Красногорский.

Коронавирусом охвачены пять городов и 23 района. Резкий скачок заболеваемости зафиксировали в Стародубском районе. Число заболевших увеличилось вдвое - с 14 до 28.

Лидерами по количеству зараженных остаются Брянск, Сельцо и Дятьковский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU