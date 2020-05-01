Первого заболевшего коронавирусом выявили в Жирятинском районе
Первого заболевшего коронавирусом 1 мая выявили в Жирятинском районе. Чистыми от COVID-19 остаются три района на юго-западе Брянской области: Суражский, Гордеевский и Красногорский.
Коронавирусом охвачены пять городов и 23 района. Резкий скачок заболеваемости зафиксировали в Стародубском районе. Число заболевших увеличилось вдвое - с 14 до 28.
Лидерами по количеству зараженных остаются Брянск, Сельцо и Дятьковский район.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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